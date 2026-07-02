Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kiew übt Kritik

Deutsches Flugabwehrsystem hat bei Angriff versagt

Außenpolitik
02.07.2026 15:54
(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Ein interner Bericht der ukrainischen Armee sorgt für Irritationen in Deutschland. Darin wird das Flugabwehrsystem Skynex des Rüstungsunternehmens Rheinmetall als „äußerst unzuverlässig“ bezeichnet und auf ein Versagen während eines russischen Angriffs im April verwiesen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie das deutsche Nachrichtenmagazin „Stern“ berichtet, wurden am 1. April bei einem russischen Drohnenangriff erhebliche technische Probleme beobachtet, als es galt, im Westen der Ukraine eine Industrieanlage zu schützen. Das Gelände sei von zwei Skynex-Systemen mit insgesamt acht 35-Millimeter-Kanonen, zwei Radaren und zwei Kommandoposten geschützt gewesen.

Hier sehen Sie das Flugabwehrsystem Skynex bei einer Übung:

Dennoch sei eine russische Schahed-Drohne in der Anlage eingeschlagen. Es habe Ladehemmungen, Probleme mit der Zielverfolgung und Hydraulikprobleme gegeben. Der vom „Stern“ zitierte ukrainische Bericht zieht folgendes Fazit: „Das System hat eine geringe technische Einsatzbereitschaft. Es ist äußerst unzuverlässig.“

Rheinmetall bringt Bedienungsfehler ins Spiel
Rheinmetall wollte sich zwar nicht zu den Einsatzdetails des 1. April äußern, betonte aber, dass sich Skynex im Ukraine-Krieg als „außerordentlich effektiv und zuverlässig“ erwiesen habe. Das sei bisher auch von ukrainischer Seite zu vernehmen gewesen, erklärte ein Vertreter des deutschen Rüstungsriesen. Ein Angehöriger der Bundeswehr wies in dem „Stern“-Bericht auch darauf hin, dass noch nicht genügend Systeme in der Ukraine im Einsatz seien. Zudem hielt er auch einen Bedienungsfehler auf ukrainischer Seite für möglich.

Lesen Sie auch:
Dicke Rauchsäulen hängen über dem Gebiet.
Bei Nischni Nowgorod
Kiew feuerte wieder Todes-Drohnen auf Russland ab
02.07.2026
„Nacht des Schreckens“
Ukraine: Heftigste Angriffswelle seit Kriegsbeginn
02.07.2026
„Nur noch die Brücke“
In die Isolation gebombt: Räumt Russland die Krim?
01.07.2026

Ungeachtet der Diskussion hat Rheinmetall nach eigenen Angaben einen Großauftrag für das modulare Flugabwehrsystem erhalten. Der Auftragswert eines internationalen Kunden betrage mehrere Hundert Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Bestellung des nicht näher genannten Auftraggebers umfasse Fahrzeuge, Munition und integrierte logistische Unterstützung. Rheinmetall liefere innerhalb von 39 Monaten vier Skynex-Systeme.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
02.07.2026 15:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
161.592 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
144.261 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
141.087 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1544 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
772 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Außenpolitik
Kiew übt Kritik
Deutsches Flugabwehrsystem hat bei Angriff versagt
Bei Nischni Nowgorod
Kiew feuerte wieder Todes-Drohnen auf Russland ab
Nur „Kussverweigerung“
Pistorius: „Haben keine Ehekrise mit den USA“
„Keine NATO-Grauzone“
Litauens Regierung hebt Verbot von Atomwaffen auf
Deutschland rüstet auf
Befugnisse der Geheimdienste werden ausgeweitet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf