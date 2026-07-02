Deutsches Flugabwehrsystem hat bei Angriff versagt

Rheinmetall bringt Bedienungsfehler ins Spiel

Rheinmetall wollte sich zwar nicht zu den Einsatzdetails des 1. April äußern, betonte aber, dass sich Skynex im Ukraine-Krieg als „außerordentlich effektiv und zuverlässig“ erwiesen habe. Das sei bisher auch von ukrainischer Seite zu vernehmen gewesen, erklärte ein Vertreter des deutschen Rüstungsriesen. Ein Angehöriger der Bundeswehr wies in dem „Stern“-Bericht auch darauf hin, dass noch nicht genügend Systeme in der Ukraine im Einsatz seien. Zudem hielt er auch einen Bedienungsfehler auf ukrainischer Seite für möglich.