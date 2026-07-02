Vandalenakte: Homo-Hass auf 120 m² an Gymnasium

Keine Spontan-Tat

Die Aufschrift ist außerhalb des Gymnasium-Sportplatzes nicht zu lesen. Der Horner Malergeselle Richard Braunsteiner, den die „Krone“ mit den Fotos konfrontierte, schätzt, dass der nächtliche Anschlag wegen der Genauigkeit der Ausführung von langer Hand geplant wurde: „Das Ganze sieht auf dem Foto sehr professionell und ordentlich aus. Es wurde offensichtlich mit Pinsel oder Rolle gemalt, nicht gesprayt.“ Wegen der Gleichmäßigkeit des Schriftbildes erkennt auch ein Laie, dass es sich beim „Künstler“ um nur einen Täter handeln dürfte, der zumindest über ein gewisses malerisches Talent verfügt.