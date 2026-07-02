Mallorca: Folteropfer mit Penis-Tattoo gequält

Staatsanwalt: Opfer gedemütigt und erniedrigt

Der „Wettbewerb“ und die Strafen waren zwar einvernehmlich vereinbart, doch der Mann weist wegen seiner geistigen Einschränkung eine Behinderung von 38 Prozent auf. Daher konnte er laut Staatsanwalt seine Einwilligungen zu den Strafen gar nicht erteilen – das sei auch den Angeklagten bewusst gewesen. Sie hätten den „Wettbewerb“ ausgenutzt, um das Opfer zu demütigen und es in eine „schwerwiegende, erniedrigende Situation“ zu bringen, lautete der Vorwurf vor Gericht.