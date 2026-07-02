„Ganz ehrlich, ich habe Angst vor diesem Spiel“

„Österreich hat einfach ein gutes Gesamtkonzept“

Landeta, der aus der Region Cadiz im Süden Spaniens stammt, nickt: „Österreich hat einfach ein gutes Gesamtkonzept.“ Von den Spielern hat der Familienvater, dessen Sohn Mateo Donnerstag seinen vierten Geburtstag hat, vor allem vor Michael Gregoritsch Respekt: „Ich mag ihn als Typ und Spieler, er versteht, wie Fußball funktioniert.“ Sein Tipp: „Es wird eine enge Partie, ich hoffe, dass Spanien 1:0 gewinnt. Aber ich bin mir echt nicht sicher.“