„Ganz ehrlich, ich habe Angst vor diesem Spiel“

Sie sind in Wien lebende Spanier, Top-Padel-Coaches, Trainer bei Österreichs Padel-Nationalteam und große Fußball-Fans. Vor dem Sechzehntelfinale gegen Österreich am Donnerstag sind sich Jose Maria Landeta und Alvaro Gaspar Dionis einig: „Das wird ein schwieriges Spiel für Spanien.“
Landeta sagt sogar: „Ganz ehrlich, ich habe sogar ein bisschen Angst. Bei dieser WM gab es schon einige Überraschungen. Spanien ist zwar auf dem Papier Favorit, aber das ist keine Garantie für einen Sieg. Österreich hat eine starke Mannschaft. Bei uns waren wichtige Spieler verletzt. Einige haben noch nicht ihre Topform.“
Gaspar Dionis meint: „Spanien ist bei weitem nicht in der Form von der EM 2024. Die bisherigen Auftritte bei dieser WM waren in Summe nicht überzeugend. Und wir haben den Druck, dass wir gewinnen müssen. Das erwartet jeder.“
„Spanien wird Tempo brauchen“
Der 31-Jährige, der 2013 aus Teneriffa zum Studieren nach Wien kam, betont: „Österreich funktioniert als Team sehr gut. Sie sind eine Einheit, spielen mit Leidenschaft, jeder verteidigt mit. Je länger es 0:0 steht, desto schwieriger wird es. Spanien wird Tempo und Vertikalität brauchen, um seinen Weg zu finden.“
„Österreich hat einfach ein gutes Gesamtkonzept“
Landeta, der aus der Region Cadiz im Süden Spaniens stammt, nickt: „Österreich hat einfach ein gutes Gesamtkonzept.“ Von den Spielern hat der Familienvater, dessen Sohn Mateo Donnerstag seinen vierten Geburtstag hat, vor allem vor Michael Gregoritsch Respekt: „Ich mag ihn als Typ und Spieler, er versteht, wie Fußball funktioniert.“ Sein Tipp: „Es wird eine enge Partie, ich hoffe, dass Spanien 1:0 gewinnt. Aber ich bin mir echt nicht sicher.“
Gaspar Dionis meint: „Es ist alles möglich. Wer hätte gedacht, dass Paraguay Deutschland ausschaltet. Spanien gewinnt, wenn sie ein frühes Tor schießen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.