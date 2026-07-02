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Spanischer Top-Trainer

„Ganz ehrlich, ich habe Angst vor diesem Spiel“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 16:05
Jose Maria Landeta mit seinem Sohn Mateo, der am Match--Donnerstag seinen 4. Geburtstag hat.
Jose Maria Landeta mit seinem Sohn Mateo, der am Match--Donnerstag seinen 4. Geburtstag hat.(Bild: Jose Maria Landeta)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Sie sind in Wien lebende Spanier, Top-Padel-Coaches, Trainer bei Österreichs Padel-Nationalteam und große Fußball-Fans. Vor dem Sechzehntelfinale gegen Österreich am Donnerstag sind sich Jose Maria Landeta und Alvaro Gaspar Dionis einig: „Das wird ein schwieriges Spiel für Spanien.“ 

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Landeta sagt sogar: „Ganz ehrlich, ich habe sogar ein bisschen Angst. Bei dieser WM gab es schon einige Überraschungen. Spanien ist zwar auf dem Papier Favorit, aber das ist keine Garantie für einen Sieg. Österreich hat eine starke Mannschaft. Bei uns waren wichtige Spieler verletzt. Einige haben noch nicht ihre Topform.“

Gaspar Dionis meint: „Spanien ist bei weitem nicht in der Form von der EM 2024. Die bisherigen Auftritte bei dieser WM waren in Summe nicht überzeugend. Und wir haben den Druck, dass wir gewinnen müssen. Das erwartet jeder.“

Alvaro Gaspar Dionis ist spanischer Padel-Trainer, arbeitet wie Jose Maria Landeta auch für ...
Alvaro Gaspar Dionis ist spanischer Padel-Trainer, arbeitet wie Jose Maria Landeta auch für Österreichs Padel-Nationalteam.(Bild: Alvaro Gaspar Dionis)

„Spanien wird Tempo brauchen“
Der 31-Jährige, der 2013 aus Teneriffa zum Studieren nach Wien kam, betont: „Österreich funktioniert als Team sehr gut. Sie sind eine Einheit, spielen mit Leidenschaft, jeder verteidigt mit. Je länger es 0:0 steht, desto schwieriger wird es. Spanien wird Tempo und Vertikalität brauchen, um seinen Weg zu finden.“

Der in Wien lebende spanische Padel--Trainer Jose Maria Landeta hält viel von Michael ...
Der in Wien lebende spanische Padel--Trainer Jose Maria Landeta hält viel von Michael Gregoritsch: „Er versteht, wie Fußball funktioniert.“(Bild: Sepp Pail)

„Österreich hat einfach ein gutes Gesamtkonzept“
Landeta, der aus der Region Cadiz im Süden Spaniens stammt, nickt: „Österreich hat einfach ein gutes Gesamtkonzept.“ Von den Spielern hat der Familienvater, dessen Sohn Mateo Donnerstag seinen vierten Geburtstag hat, vor allem vor Michael Gregoritsch Respekt: „Ich mag ihn als Typ und Spieler, er versteht, wie Fußball funktioniert.“ Sein Tipp: „Es wird eine enge Partie, ich hoffe, dass Spanien 1:0 gewinnt. Aber ich bin mir echt nicht sicher.“

Gaspar Dionis meint: „Es ist alles möglich. Wer hätte gedacht, dass Paraguay Deutschland ausschaltet. Spanien gewinnt, wenn sie ein frühes Tor schießen.“

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