Kate sorgt in Wimbledon für Riesenüberraschung

Was für eine Riesenüberraschung! Am Donnerstag staunten die Besucher in Wimbledon nicht schlecht, als ihnen abseits der Royal Box plötzlich Prinzessin Kate über den Weg lief. Und die strahlte an diesem Tag nicht nur übers ganze Gesicht, sondern half auch noch an der Kassa mit und knipste mit den aufgeregten Royal-Fans auch noch fleißig Selfies.
Dass die Ehefrau von Prinz William ein großer Tennisfan ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass sie als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club nach dem großen Finale in Wimbledon stets den Pokal an den strahlenden Sieger überreicht.
Doch am Donnerstag sorgte Kate gleich in zweifacher Hinsicht für riesengroße Aufregung am Center Court.
Eine Prinzessin an der Kassa!
Denn die 44-Jährige schaute an diesem Tag zum ersten Mal in diesem Jahr beim berühmtesten Tennisturnier der Welt vorbei. Aber dieses Mal führte Kates Weg nicht etwa in die Royal Box. Im Gegenteil! Die Prinzessin von Wales mischte sich ganz lässig unter die Tennisfans, tratschte, schoss Selfies und zeigte dabei keine Berührungsängste.
Und dann packte Kate auch noch mit an, um Tagespässe an Gäste zu verteilen, die zum Teil im Wimbledon Park übernachtet hatten, um eines der begehrten Tickets zu erhalten. Dass die nicht schlecht staunten, eine waschechte Prinzessin an der Kassa anzutreffen, versteht sich fast von selbst!
Kate trug sommerlichen Leinen-Look
Bei diesem ungewöhnlichen Besuch hatte Kate laut „Daily Mail“ nicht nur eine Mordshetz, sondern sah wie immer bezaubernd aus.
Die Dreifach-Mama hatte sich für einen Leinen-Hosenanzug in Saphirblau von Gabriela Hearst entschieden, unter dem sie ein schlichtes, weißes Top trug. Dazu kombinierte sie braune High Heels von Ralph Lauren sowie goldene Ohrringe mit Lapislazuli und Mondstein.
Tennis-Spaß abseits der Royal Box
Gemeinsam mit dem ehemaligen britischen Tennisstar Tim Henman schaute sich Kate dann eines der Spiele an, saß dabei aber nicht wie gewohnt in der Royal Box, sondern mischte sich am Court 18 in Wimbledon unter die Zuschauer.
Später nahm sie für ein weiteres Tennisspiel neben Andy Murray Platz, mit dem sie sich angeregt über die spannenden Szenen am Platz austauschte.
Kate unterstützte junge Fotografen
Zwischen den beiden Matches schaute Kate dann auch noch im Pressecenter von Wimbledon vorbei, um sich mit den jungen Mitgliedern des Shine Camera Club, zu unterhalten.
Die jungen Künstler, die Teil eines Fotografie-Programms, das Kinder aus benachteiligten Verhältnissen unterstützt, waren, zeigten stolz ihre Werke und plauderten mit Kate über ihre kreativen Ideen.
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