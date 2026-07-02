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Kate sorgt in Wimbledon für Riesenüberraschung

Royals
02.07.2026 16:00
Damit hätten die Tennisfans in Wimbledon wohl nicht gerechnet: Prinzessin Kate schaute am Center ...
Damit hätten die Tennisfans in Wimbledon wohl nicht gerechnet: Prinzessin Kate schaute am Center Court nicht nur vorbei, sie nahm sich auch Zeit für Selfies! Und dann gab‘s noch eine weitere Riesenüberraschung!(Bild: AP/Andrew Matthews)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Was für eine Riesenüberraschung! Am Donnerstag staunten die Besucher in Wimbledon nicht schlecht, als ihnen abseits der Royal Box plötzlich Prinzessin Kate über den Weg lief. Und die strahlte an diesem Tag nicht nur übers ganze Gesicht, sondern half auch noch an der Kassa mit und knipste mit den aufgeregten Royal-Fans auch noch fleißig Selfies.

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Dass die Ehefrau von Prinz William ein großer Tennisfan ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass sie als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club nach dem großen Finale in Wimbledon stets den Pokal an den strahlenden Sieger überreicht.

Doch am Donnerstag sorgte Kate gleich in zweifacher Hinsicht für riesengroße Aufregung am Center Court.

Prinzessin Kate mischte sich am Donnerstag unter die Tennisfans in Wimbledon.
Prinzessin Kate mischte sich am Donnerstag unter die Tennisfans in Wimbledon.(Bild: AP/Andrew Matthews)
Die staunten nicht schlecht, denn Kate zeigte sich volksnah, plauderte mit den Zuschauern und ...
Die staunten nicht schlecht, denn Kate zeigte sich volksnah, plauderte mit den Zuschauern und stand auch für Selfies parat.(Bild: AP/Andrew Matthews)
Als Tennisfan lässt sich Kate Wimbledon nie entgehen. Ihr Besuch am Donnerstag war aber für alle ...
Als Tennisfan lässt sich Kate Wimbledon nie entgehen. Ihr Besuch am Donnerstag war aber für alle eine große Überraschung.(Bild: AP/Andrew Matthews)

Eine Prinzessin an der Kassa!
Denn die 44-Jährige schaute an diesem Tag zum ersten Mal in diesem Jahr beim berühmtesten Tennisturnier der Welt vorbei. Aber dieses Mal führte Kates Weg nicht etwa in die Royal Box. Im Gegenteil! Die Prinzessin von Wales mischte sich ganz lässig unter die Tennisfans, tratschte, schoss Selfies und zeigte dabei keine Berührungsängste.

Und dann packte Kate auch noch mit an, um Tagespässe an Gäste zu verteilen, die zum Teil im Wimbledon Park übernachtet hatten, um eines der begehrten Tickets zu erhalten. Dass die nicht schlecht staunten, eine waschechte Prinzessin an der Kassa anzutreffen, versteht sich fast von selbst!

Und Kate packte auch noch mit an: Bei der Kassa übergab sie nicht nur Tagespässe an die ...
Und Kate packte auch noch mit an: Bei der Kassa übergab sie nicht nur Tagespässe an die Tennisfans, ...(Bild: AP/Andrew Matthews)
... sondern hatte für die erstaunten Gäste auch jede Menge guter Laune parat.
... sondern hatte für die erstaunten Gäste auch jede Menge guter Laune parat.(Bild: AFP/ANDREW MATTHEWS)
Prinzessin Kate strahlte nicht nur übers ganze Gesicht, sie sah in ihrem saphirblauen Hosenanzug ...
Prinzessin Kate strahlte nicht nur übers ganze Gesicht, sie sah in ihrem saphirblauen Hosenanzug auch noch schick wie immer aus.(Bild: AFP/ANDREW MATTHEWS)

Kate trug sommerlichen Leinen-Look
Bei diesem ungewöhnlichen Besuch hatte Kate laut „Daily Mail“ nicht nur eine Mordshetz, sondern sah wie immer bezaubernd aus.

Die Dreifach-Mama hatte sich für einen Leinen-Hosenanzug in Saphirblau von Gabriela Hearst entschieden, unter dem sie ein schlichtes, weißes Top trug. Dazu kombinierte sie braune High Heels von Ralph Lauren sowie goldene Ohrringe mit Lapislazuli und Mondstein.

Tennis-Spaß abseits der Royal Box
Gemeinsam mit dem ehemaligen britischen Tennisstar Tim Henman schaute sich Kate dann eines der Spiele an, saß dabei aber nicht wie gewohnt in der Royal Box, sondern mischte sich am Court 18 in Wimbledon unter die Zuschauer.

Prinzessin Kate schaute sich am Donnerstag gleich zwei Matches an: einmal mit Tim Henman ...
Prinzessin Kate schaute sich am Donnerstag gleich zwei Matches an: einmal mit Tim Henman ...(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
... und später mit Andy Murry.
... und später mit Andy Murry.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Später nahm sie für ein weiteres Tennisspiel neben Andy Murray Platz, mit dem sie sich angeregt über die spannenden Szenen am Platz austauschte.

Kate unterstützte junge Fotografen
Zwischen den beiden Matches schaute Kate dann auch noch im Pressecenter von Wimbledon vorbei, um sich mit den jungen Mitgliedern des Shine Camera Club, zu unterhalten.

Prinzessin Kate nahm sich zwischen den beiden Matches Zeit für die Kinder eines ...
Prinzessin Kate nahm sich zwischen den beiden Matches Zeit für die Kinder eines Fotografie-Clubs.(Bild: AFP/ANDREW MATTHEWS)
Sie plauderte mit den jungen Mitgliedern und ließ sich von ihnen ihre Werke zeigen.
Sie plauderte mit den jungen Mitgliedern und ließ sich von ihnen ihre Werke zeigen.(Bild: AFP/ANDREW MATTHEWS)
Und zeigte sich von den Aufnahmen der Jugendlichen hellauf begeistert!
Und zeigte sich von den Aufnahmen der Jugendlichen hellauf begeistert!(Bild: AFP/ANDREW MATTHEWS)

Die jungen Künstler, die Teil eines Fotografie-Programms, das Kinder aus benachteiligten Verhältnissen unterstützt, waren, zeigten stolz ihre Werke und plauderten mit Kate über ihre kreativen Ideen.

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