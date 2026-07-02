Kate sorgt in Wimbledon für Riesenüberraschung

Eine Prinzessin an der Kassa!

Denn die 44-Jährige schaute an diesem Tag zum ersten Mal in diesem Jahr beim berühmtesten Tennisturnier der Welt vorbei. Aber dieses Mal führte Kates Weg nicht etwa in die Royal Box. Im Gegenteil! Die Prinzessin von Wales mischte sich ganz lässig unter die Tennisfans, tratschte, schoss Selfies und zeigte dabei keine Berührungsängste.