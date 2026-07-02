51-Jährige warf Putzfrau Küchenmesser hinterher

Vor Gericht alles abgestritten

Weil die 51-Jährige laut Gutachten nicht zurechnungsfähig, aber gefährlich ist, wurde über ihre unbefristete Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verhandelt. Obwohl ihr Anwalt im Prozess ankündigte, sie werde geständig sein, stritt die Haiderin alles ab. Die Beweise – Spuren am Körper des Opfers, dessen Aussagen sowie das Messer am Gehsteig reichten für eine Einweisung aus. Diese ist auch bereits rechtskräftig.