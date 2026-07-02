51-Jährige warf Putzfrau Küchenmesser hinterher

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses attackierte grundlos und unprovoziert eine Putzfrau in ihrem Stiegenhaus. Als das Opfer floh, warf sie ihr auch noch ein Küchenmesser nach, das es nur knapp verfehlte. Am Donnerstag wurde die psychisch kranke Frau dafür eingewiesen – rechtskräftig.
Am 20. Februar hatte eine Putzkraft in einem Mehrparteienhaus in Haid bei Linz den Schreck ihres Lebens erlitten. Am Donnerstag musste sie am Landesgericht Linz als Zeugin davon berichten. Die Ungarin war gegen 10.30 Uhr gerade dabei gewesen, im Stiegenhaus zu putzen.
Völlig unvermittelt trat eine Bewohnerin (51, Österreicherin) an sie heran, packte und würgte sie am Hals und schlug ihr mit dem Ellbogen in den Brustkorb. Nachdem das 43-jährige Opfer aus dem Haus geflohen war, warf ihr die 51-Jährige ein 25 Zentimeter langes Küchenmesser nach und hätte sie fast getroffen.
Vor Gericht alles abgestritten
Weil die 51-Jährige laut Gutachten nicht zurechnungsfähig, aber gefährlich ist, wurde über ihre unbefristete Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verhandelt. Obwohl ihr Anwalt im Prozess ankündigte, sie werde geständig sein, stritt die Haiderin alles ab. Die Beweise – Spuren am Körper des Opfers, dessen Aussagen sowie das Messer am Gehsteig reichten für eine Einweisung aus. Diese ist auch bereits rechtskräftig.
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