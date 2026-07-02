Grüne stellen ÖVP-Umweltminister Zeugnis aus

Zum Ende des Schuljahrs in Ostosterreich stellt auch Lukas Hammer, Vorsitzender des Umweltausschusses und Umweltsprecher der Grünen, Klima- und Umweltminister Norbert Totschnig sein Zeugnis aus. Wenig überraschend sind die Grünen mit der Leistung des ÖVP-Ministers nicht zufrieden: „Seit über einem Jahr ist Norbert Totschnig Klimaminister. Aber seine Bilanz ist gerade zu peinlich: Kein einziges Umwelt- oder Klimaschutzgesetz wurde seither vorgelegt“, ärgert sich Hammer.