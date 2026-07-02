Industriebetrieb mit 56 Mitarbeitern ist insolvent

Die mit Ende Juni fälligen Löhne und Gehälter sowie die Urlaubsgelder konnte das Vorchdorfer Unternehmen nicht mehr auszahlen. Wie es mit dem Betrieb weitergeht, ist noch unklar. „Der Insolvenzverwalter wird in den nächsten Tagen entscheiden, ob eine kurz- oder mittelfristige Fortführung des Unternehmens zur Abarbeitung der vorhandenen Aufträge möglich ist“, sagt Petra Wögerbauer vom KSV1870.