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Löhne nicht bezahlt

Industriebetrieb mit 56 Mitarbeitern ist insolvent

Oberösterreich
02.07.2026 16:15
Das Konkursverfahren wurde bereits eröffnet.
Das Konkursverfahren wurde bereits eröffnet.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Heson Metall- und Kunststofftechnik GmbH aus Vorchdorf in Oberösterreich ist pleite. Der Hersteller von Behältern aus Kunststoff und Metall hat knapp zwei Millionen Euro Schulden. Löhne und Urlaubsgelder konnten zuletzt nicht mehr bezahlt werden.

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Das Vorchdorfer Industrieunternehmen fertigt seit Jahrzehnten Behälter aus Kunststoff und Metall, sowohl als Serienprodukte als auch individuell für Kunden. Am Donnerstag wurde über die Firma ein Konkursverfahren eröffnet, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870.

Die Heson Metall- und Kunststofftechnik GmbH hat demnach rund 1,9 Millionen Euro Schulden. Demgegenüber stehen Aktiva von etwa 900.000 Euro. Von der Pleite betroffen sind 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aufträge um 30 Prozent eingebrochen
Laut Angaben des Unternehmens im Insolvenzantrag liegt die Pleite an den seit der Corona-Pandemie stark gestiegenen Personalkosten, den hohen Energiekosten sowie den Preissteigerungen bei den Rohmaterialien. Im ersten Halbjahr 2026 kam es zu einem Auftragseinbruch von rund 30 Prozent.

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Die mit Ende Juni fälligen Löhne und Gehälter sowie die Urlaubsgelder konnte das Vorchdorfer Unternehmen nicht mehr auszahlen. Wie es mit dem Betrieb weitergeht, ist noch unklar. „Der Insolvenzverwalter wird in den nächsten Tagen entscheiden, ob eine kurz- oder mittelfristige Fortführung des Unternehmens zur Abarbeitung der vorhandenen Aufträge möglich ist“, sagt Petra Wögerbauer vom KSV1870.

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