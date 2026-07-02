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Lady Louise Windsor feiert Uni-Abschluss

Royals
02.07.2026 16:12
Geschafft! Lady Louise Windsor strahlt bei ihrer Abschlussfeier an der University of St Andrews. ...
Geschafft! Lady Louise Windsor strahlt bei ihrer Abschlussfeier an der University of St Andrews. Die 22-Jährige hält nun einen Universitätsabschluss in englischer Literatur in den Händen(Bild: YouTube/ University of St Andrews)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Großer Tag für Lady Louise Windsor (22)! Die Nichte von König Charles III. hat ihr Studium an der renommierten University of St Andrews erfolgreich abgeschlossen. Die Tochter von Prinz Edward (61) und Herzogin Sophie (61) nahm am Donnerstag voller Stolz ihr Diplom in englischer Literatur entgegen.

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Bei der feierlichen Zeremonie in Schottland strahlte die junge Royal um die Wette. Unter ihrem traditionellen schwarzen Talar blitzte ein weißes Hemd hervor, während sie auf die Bühne trat, um ihre Abschlussurkunde entgegenzunehmen.

Wer ist Lady Louise Windsor?
Lady Louise gilt als eines der bodenständigsten Mitglieder der britischen Königsfamilie. Sie ist die älteste Tochter von Prinz Edward, dem jüngsten Bruder von König Charles III., und Herzogin Sophie.

Obwohl sie als Enkelin von Queen Elizabeth II. geboren wurde, hielten ihre Eltern sie bewusst fern vom Rampenlicht. Anders als viele ihrer Verwandten wird Louise derzeit nicht als arbeitendes Mitglied der Royal Family eingesetzt.

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2022 begann die heute 22-Jährige ihr Englisch-Studium an der University of St Andrews – ausgerechnet an jener Elite-Uni, an der sich auch Prinz William und Prinzessin Kate kennen und lieben lernten. Nach vier Studienjahren hält sie nun ihren Abschluss in den Händen.

Für Lady Louise endet damit ein wichtiger Lebensabschnitt. Laut britischen Medien soll sie nun ...
Für Lady Louise endet damit ein wichtiger Lebensabschnitt. Laut britischen Medien soll sie nun zunächst reisen, ehrenamtlich arbeiten und die nächsten Karriereschritte planen.(Bild: YouTube/ University of St Andrews)

An dieser Uni verliebten sich William und Kate 
St. Andrews ist für die Royals ein besonderer Ort. Prinz William studierte dort Anfang der 2000er-Jahre gemeinsam mit Kate Middleton. 

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