Untreue-Vorwürfe: Nächster Freispruch für Strache

Privatbeteiligtenvertreter spricht für Strache

Mit seinen Schlussworten überrascht FPÖ-Anwalt Christoph Völk, der als Privatbeteiligtenvertreter im Prozess auftritt – aber sich gleichzeitig für einen Freispruch einzusetzen scheint: „Ich glaube keiner hier wusste, was er tut. Keiner kannte die Versicherung. Die ist ein Gespenst gewesen.“ Damit falle die Wissentlichkeit, die für eine Untreue erforderlich ist, weg. Der nächste Streitpunkt: Wem gehörte denn das Geld überhaupt? Denn das versicherte Geld gehörte bis 2007 Strache-Vorgänger Hilmar Kabas und wurde nie offiziell an die FPÖ wieder überschrieben. Wessen Geld wurde dann 2014 in die neue Lebensversicherung eingezahlt?