DFB-Führung legt Julian Nagelsmann Rücktritt nahe

Für Julian Nagelsmann wird die Luft immer dünner! Nach dem blamablen WM-Aus gegen Portugal soll die DFB-Führung ihrem Bundestrainer einen freiwilligen Rücktritt nahegelegt haben.
Dreieinhalb Stunden soll das Treffen mit Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke in Frankfurt am Main gedauert haben, wie Sky berichtet.
Rücktritt aus freien Stücken?
Nachdem Nagelsmann seine Einschätzung zum WM-Aus gegeben hatte, habe ihm die DFB-Spitze einen Rücktritt als Bundestrainer nahegelegt, heißt es, der 38-Jährige würde somit erhobenen Hauptes davonkommen.
Nimmt Nagelsmann das Angebot nicht an, so würde der DFB den Teamchef, dessen Vertrag eigentlich bis 2028 läuft, beurlauben. Deutschlands Nationalmannschaft hatte sich im Sechzehntelfinale Underdog Paraguay im Elfmeterschießen geschlagen geben müssen.
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