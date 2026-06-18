Altman: KI-Kontrolle nicht Tech-Firmen überlassen!

Die letzte Arbeitssitzung des G7-Gipfels war dem Umgang mit KI gewidmet. Die G7-Staaten beschlossen dabei, „die sich abzeichnenden Chancen und potenziellen Risiken der Künstlichen Intelligenz, auch im Finanzsektor“ zu bewerten.

Macron für strengere Regulierung

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte eine bessere KI-Regulierung, um negative Auswirkungen auf demokratische Gesellschaften zu verhindern. „Wir alle wollen die Chancen, die Produktivität, die Veränderungen und die Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Digitalisierung nutzen, die die KI mit sich bringen kann“, sagte Macron. „Aber niemand kann mehr die Auswirkungen der KI auf unsere Demokratien und unsere Gesellschaften ignorieren.“ Deshalb dränge sich die Notwendigkeit einer Regulierung auf, die auf internationaler Ebene erfolgen müsse.