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Horror-Tag in Damaskus

Bombe explodiert in Café: Mindestens fünf Tote

Ausland
02.07.2026 16:06
Polizei in der Nähe vom Ort des Geschehens
Polizei in der Nähe vom Ort des Geschehens(Bild: APA-Images / REUTERS / Yamam Al Shaar)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einem beliebten Café im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus ist eine Bombe explodiert. Mindestens fünf Menschen sollen ihr Leben verloren haben und 16 weitere verletzt worden sein.

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Der Sprengsatz war dem staatlichen Fernsehen zufolge in dem Café nahe dem Justizpalast platziert worden. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

Seit dem Sturz von Präsident Bashar al-Assad Ende 2024 kam es in Damaskus zu vereinzelten Anschlägen. Die Machtübernahme durch Ahmed al-Sharaa, den heutigen Präsidenten des Landes, und seine Rebellenkräfte beendete den 14-jährigen Bürgerkrieg. Zuletzt wurde am 19. Mai durch eine Autobombe vor dem Verteidigungsministerium in Damaskus ein syrischer Soldat getötet und mindestens 18 weitere Menschen verletzt.

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