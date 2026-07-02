Bombe explodiert in Café: Mindestens fünf Tote

Seit dem Sturz von Präsident Bashar al-Assad Ende 2024 kam es in Damaskus zu vereinzelten Anschlägen. Die Machtübernahme durch Ahmed al-Sharaa, den heutigen Präsidenten des Landes, und seine Rebellenkräfte beendete den 14-jährigen Bürgerkrieg. Zuletzt wurde am 19. Mai durch eine Autobombe vor dem Verteidigungsministerium in Damaskus ein syrischer Soldat getötet und mindestens 18 weitere Menschen verletzt.