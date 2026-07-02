Die kuriosesten Wetten zur Taylor-Swift-Hochzeit

Lässt es der Neo-Swift-Schwager (l.) krachen? Wann kommt das erste Baby, welche Musik läuft auf der Party und welchen Geschmack hat die Hochzeitstorte von Travis Kelce und Taylor Swift? Die Wettmöglichkeiten rund um die Traumhochzeit scheinen endlos. (Bild: Krone-Collage/Viennareport, AP/John Locher, AP/Mark Vancleave)