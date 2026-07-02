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Kopfüber Bier trinken?

Die kuriosesten Wetten zur Taylor-Swift-Hochzeit

Society International
02.07.2026 17:00
Lässt es der Neo-Swift-Schwager (l.) krachen? Wann kommt das erste Baby, welche Musik läuft auf ...
Lässt es der Neo-Swift-Schwager (l.) krachen? Wann kommt das erste Baby, welche Musik läuft auf der Party und welchen Geschmack hat die Hochzeitstorte von Travis Kelce und Taylor Swift? Die Wettmöglichkeiten rund um die Traumhochzeit scheinen endlos.(Bild: Krone-Collage/Viennareport, AP/John Locher, AP/Mark Vancleave)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Traumhochzeit von Pop-Superstar Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce: Keiner weiß genau, was hinter den Kulissen wirklich läuft oder gelaufen ist – doch das hält Fans und Buchmacher nicht davon ab, die kuriosesten Wetten rund um das möglicherweise größte Promi-Event des Jahres abzuschließen.

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Von Brautkleid und Hochzeitstorte bis hin zu Baby, Scheidung und Party-Eskapaden ist alles dabei.

Welches Brautkleid trägt Taylor?
Favorit der Buchmacher ist ein klassisches Ballkleid. Dahinter folgen figurbetonte Modelle wie das sogenannte Trumpet-Kleid. Als Favorit für das Hochzeitskleid wird die Marke Dior kolportiert, aber auch Ralph Lauren oder Stella McCartney sind im Gespräch.

Trägt Taylor Swift beim möglichen Ja-Wort ein ähnliches Traumkleid wie in ihrem Musikvideo „The ...
Trägt Taylor Swift beim möglichen Ja-Wort ein ähnliches Traumkleid wie in ihrem Musikvideo „The Fate of Ophelia“? Fans rätseln bereits über ihren großen Auftritt.(Bild: Viennareport)

Wann kommt das erste Baby?
Die Wettanbieter halten es für wahrscheinlich, dass Taylor Swift noch vor 2028 eine Schwangerschaft verkündet. Sogar auf das Geschlecht und das Geburtsgewicht des ersten Kindes können Fans setzen.

Wann kommt das erste Swift-Kelce-Baby? Auch auf die Familienplanung des Promi-Paares werden ...
Wann kommt das erste Swift-Kelce-Baby? Auch auf die Familienplanung des Promi-Paares werden bereits fleißig Wetten abgeschlossen.(Bild: Ashley Landis / AP)

Wird jemand vor dem Altar stehen lassen?
Auch diese Hollywood-reife Katastrophe findet sich im Wettangebot. Die Chancen darauf werden allerdings als äußerst gering eingestuft.

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Singt das Brautpaar gemeinsam?
Ein Duett von Taylor Swift und Travis Kelce bei der Feier? Die Buchmacher glauben eher nicht daran.

Ein Duett von Taylor Swift und Travis Kelce bei der Feier halten die Buchmacher derzeit für eher ...
Ein Duett von Taylor Swift und Travis Kelce bei der Feier halten die Buchmacher derzeit für eher unwahrscheinlich.(Bild: AP/Julio Cortez)

Welche Hochzeitstorte gibt es?
Favorit ist ausgerechnet Red Velvet (ein feiner, saftiger Schokoladen- und Buttermilch-Kuchen) vor den Klassikern Vanille und Schokolade.

Mehrstöckig und spektakulär? Über die Hochzeitstorte von Taylor Swift und Travis Kelce wird ...
Mehrstöckig und spektakulär? Über die Hochzeitstorte von Taylor Swift und Travis Kelce wird bereits eifrig spekuliert. Bei Wettanbietern liegt ausgerechnet Red Velvet – ein saftiger Schokoladen-Buttermilch-Kuchen – vor den Klassikern Vanille und Schokolade.(Bild: AP/Mark Vancleave)

Die wohl verrückteste Wette: Jason Kelces Bierfass-Challenge
Sogar Travis Kelces Bruder Jason hat seine eigene Spezialwette bekommen. Gewettet wird darauf, ob der ehemalige NFL-Star länger als 24,5 Sekunden einen sogenannten „Keg Stand“ schafft.

In New Jersey sorgte Jason Kelce mit einem schrillen Auftritt für Lacher. Bei der möglichen ...
In New Jersey sorgte Jason Kelce mit einem schrillen Auftritt für Lacher. Bei der möglichen Hochzeit seines Bruders Travis dürfte nun eine andere Frage im Mittelpunkt stehen: Gewinnt er die legendäre Bierfass-Challenge?(Bild: Viennareport)

Dabei handelt es sich um ein in den USA beliebtes Partyspiel: Eine Person wird kopfüber über einem Bierfass festgehalten und trinkt direkt aus dem Zapfhahn. Je länger sie durchhält, desto besser. Die Buchmacher trauen dem Partylöwen offenbar einiges zu.

Kanye und der Brautstrauß
Auch die Gästeliste sorgt für Gesprächsstoff. So werden Quoten darauf angeboten, ob Kanye West bei der Feier auftaucht. Außerdem kann darauf gewettet werden, ob der Brautstrauß direkt aus der Luft gefangen wird.

Swift bei der Hochzeit von Selena Gomez: Welche ihrer Freundinnen wird wohl nun den Brautstrauß ...
Swift bei der Hochzeit von Selena Gomez: Welche ihrer Freundinnen wird wohl nun den Brautstrauß fangen? Möglicherweise sogar in der Luft?(Bild: Viennareport)

Besonders skurril: Selbst Wetten auf eine mögliche Trennung oder Scheidung vor 2028 fehlen nicht. Die Buchmacher jubeln jedenfalls: Kaum ein Promi-Ereignis bot bisher so viele kuriose Wettmöglichkeiten wie die Traumhochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce.

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