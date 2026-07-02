Die kuriosesten Wetten zur Taylor-Swift-Hochzeit

Traumhochzeit von Pop-Superstar Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce: Keiner weiß genau, was hinter den Kulissen wirklich läuft oder gelaufen ist – doch das hält Fans und Buchmacher nicht davon ab, die kuriosesten Wetten rund um das möglicherweise größte Promi-Event des Jahres abzuschließen.
Von Brautkleid und Hochzeitstorte bis hin zu Baby, Scheidung und Party-Eskapaden ist alles dabei.
Welches Brautkleid trägt Taylor?
Favorit der Buchmacher ist ein klassisches Ballkleid. Dahinter folgen figurbetonte Modelle wie das sogenannte Trumpet-Kleid. Als Favorit für das Hochzeitskleid wird die Marke Dior kolportiert, aber auch Ralph Lauren oder Stella McCartney sind im Gespräch.
Wann kommt das erste Baby?
Die Wettanbieter halten es für wahrscheinlich, dass Taylor Swift noch vor 2028 eine Schwangerschaft verkündet. Sogar auf das Geschlecht und das Geburtsgewicht des ersten Kindes können Fans setzen.
Wird jemand vor dem Altar stehen lassen?
Auch diese Hollywood-reife Katastrophe findet sich im Wettangebot. Die Chancen darauf werden allerdings als äußerst gering eingestuft.
Singt das Brautpaar gemeinsam?
Ein Duett von Taylor Swift und Travis Kelce bei der Feier? Die Buchmacher glauben eher nicht daran.
Welche Hochzeitstorte gibt es?
Favorit ist ausgerechnet Red Velvet (ein feiner, saftiger Schokoladen- und Buttermilch-Kuchen) vor den Klassikern Vanille und Schokolade.
Die wohl verrückteste Wette: Jason Kelces Bierfass-Challenge
Sogar Travis Kelces Bruder Jason hat seine eigene Spezialwette bekommen. Gewettet wird darauf, ob der ehemalige NFL-Star länger als 24,5 Sekunden einen sogenannten „Keg Stand“ schafft.
Dabei handelt es sich um ein in den USA beliebtes Partyspiel: Eine Person wird kopfüber über einem Bierfass festgehalten und trinkt direkt aus dem Zapfhahn. Je länger sie durchhält, desto besser. Die Buchmacher trauen dem Partylöwen offenbar einiges zu.
Kanye und der Brautstrauß
Auch die Gästeliste sorgt für Gesprächsstoff. So werden Quoten darauf angeboten, ob Kanye West bei der Feier auftaucht. Außerdem kann darauf gewettet werden, ob der Brautstrauß direkt aus der Luft gefangen wird.
Besonders skurril: Selbst Wetten auf eine mögliche Trennung oder Scheidung vor 2028 fehlen nicht. Die Buchmacher jubeln jedenfalls: Kaum ein Promi-Ereignis bot bisher so viele kuriose Wettmöglichkeiten wie die Traumhochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce.
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