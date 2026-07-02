USA: 16 Kinder vor Horror-Eltern gerettet

Staatsanwalt: Kein Menschenhandel, sondern innerfamiliärer Vorfall

Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten, dass die Kinder in dem Haus in den vergangenen vier Jahren in einem Raum von knapp zwölf mal zwölf Metern lebten. „Ich konnte nicht in diesen Raum gehen, ich habe nur zur Tür hineingeschaut“, so Wilson. „Das war gestern, und ich kann den Geruch immer noch nicht aus der Nase bekommen.“