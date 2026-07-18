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Albtraum wurde wahr

Freundin betäubt und vergewaltigt: Mann in U-Haft

Tirol
18.07.2026 10:47
Möglicherweise gibt es weitere Betroffene (Symbolbild).
Möglicherweise gibt es weitere Betroffene (Symbolbild).(Bild: Krone KREATIV)
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Ein Albtraum wurde offenbar für Frauen in Tirol wahr! Ein 44-Jähriger soll seine Lebensgefährtin und möglicherweise auch eine Ex-Partnerin mehrmals betäubt und vergewaltigt haben! Der Verdächtige sitzt in U-Haft.

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Der Mann stehe „im dringenden Verdacht, einer nahestehenden Person wiederholt betäubende Substanzen verabreicht, in diesem Zustand diese Person vergewaltigt zu haben“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Joachim Wüstner, dem ORF (Ö1-Journal).

Verdächtiger in Innsbruck in U-Haft
Heinz Holub-Friedreich, Sprecher des Bundeskriminalamtes, bestätigte ebenfalls einen Fall, wonach sich „ein Mann in Innsbruck wegen des Verdachts der Betäubung und Vergewaltigung der Lebensgefährtin sowie weiterer Personen“ in Untersuchungshaft befinde.

Neben der Lebensgefährtin könnte demnach auch eine Ex-Partnerin des Mannes betroffen sein.

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