Freundin betäubt und vergewaltigt: Mann in U-Haft

Erinnerung an Horror-Fall

Der Fall erinnert an jenen von Gisèle Pelicot in Frankreich, der weltweit für Entsetzen und Aufsehen sorgte. In Österreich wurde im Vorjahr ein 43-Jähriger mittlerweile rechtskräftig zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil er im Jahr 2014 im Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) heimlich seine Partnerin mit Schlafmitteln betäubt und vergewaltigt hatte.