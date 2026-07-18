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Feuerwehreinsätze

Heftige Gewitterfront löste einen Erdrutsch aus

Kärnten
18.07.2026 09:46
Die Feuerwehr Altenmarkt stand im Einsatz.
Die Feuerwehr Altenmarkt stand im Einsatz.(Bild: FF Altenmarkt)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Mehrere Feuerwehren mussten am Samstagabend in Kärnten ausrücken. Eine Gewitterfront, die über Teile des Landes zog, löste unter anderem auch einen Erdrutsch aus. Haushalte standen ohne Strom da, es kam zu Überschwemmungen. 

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Besonders im Bezirk St. Veit verzeichnet die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) mehrere Einsätze. Umgefallene Bäume, kleinräumige Überschwemmungen hielten die Feuerwehren in der Nacht und auch am Samstagvormittag auf Trab. „Die meisten Schäden sind im Gurktal und in Weitensfeld“, heißt es von der LAWZ. Zudem waren mehrere Haushalte ohne Strom. 

Die Feuerwehr beseitigte den Erdrutsch von der Bundesstraße.
Die Feuerwehr beseitigte den Erdrutsch von der Bundesstraße.(Bild: FF Altenmarkt)
Im Bezirk .St. Veit kam es zu einem kleinen Erdrutsch
Im Bezirk .St. Veit kam es zu einem kleinen Erdrutsch(Bild: FF Altenmarkt)

Und so mussten beispielsweise die Mitglieder der FF Altenmarkt wegen eines kleinen Erdrutsches, der die Gurktal Bundesstraße (B93) kurzzeitig verlegte, ausrücken. In ganz Kärnten zählt man insgesamt 30 Einsätze, die mit der Gewitterfront in Verbindung stehen. Die LAWZ spricht von kleinen Schäden. 

Unbeständiges Wochenende
Das Wochenende verläuft laut GeoSphere Austria unbeständig. Mit Gewitter und Sturm ist zu rechnen. 

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