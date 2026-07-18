Heftige Gewitterfront löste einen Erdrutsch aus

Besonders im Bezirk St. Veit verzeichnet die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) mehrere Einsätze. Umgefallene Bäume, kleinräumige Überschwemmungen hielten die Feuerwehren in der Nacht und auch am Samstagvormittag auf Trab. „Die meisten Schäden sind im Gurktal und in Weitensfeld“, heißt es von der LAWZ. Zudem waren mehrere Haushalte ohne Strom.