Waldbrände: Kanada weist Trumps Kritik zurück

Die Feuer wüten derzeit vor allem in West- und Nordkanada. In den Nordwest-Territorien sowie Teilen des Yukon erschweren große Entfernungen und schwer zugängliche Gebiete die Brandbekämpfung. Auch in British Columbia führen Trockenheit und hohe Temperaturen zu einer angespannten Lage. In der Fraser-Valley-Region musste Anfang Juli vorübergehend der Trans-Canada Highway gesperrt werden. Ebenfalls betroffen sind die Regionen Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan und Atlantic. Laut den kanadischen Behörden wurden mehr als 2000 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht.



Hier sehen Sie eine Aufnahme aus British Colombia: