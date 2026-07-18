Tennis-Psychologie für die Formel-1-Rennstrecke

Eine andere Weltmeisterschaft wirft für einige „Hinterbänkler“ schon ihren verführerischen Schatten voraus. Der Argentinier Franco Colapinto erschien am Donnerstag im Trikot von Lionel Messi im Fahrerlager. Carlos Sainz hatte „seinen“ Spaniern schon im Halbfinale mit einer Videobotschaft Glück gebracht. Und für Fernando Alonso ist das Endspiel eine höchst willkommene Abwechslung zum Frust im Cockpit: „Wir können uns hier in Spa nicht viel erhoffen. Mein Fokus liegt darauf, nach dem Rennen rechtzeitig nach Hause zu kommen, um das Spiel zu sehen“, meinte der 44-jährige Spanier. Seit seinem letzten F1-Titel 2006 haben die spanischen Fußballer einmal die WM und dreimal die EM gewonnen.