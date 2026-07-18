Todessturz von Brücke: Kleiner Ort in Schockstarre

Ein noch so junges Leben – binnen Augenblicken durch einen tragischen Unfall ausgelöscht. Im rund 600-Seelen-Dorf Stanz bei Landeck im Tiroler Oberland sitzt der Schock nach der Tragödie um einen erst 17-jährigen Gemeindebürger tief. Der Lehrling stürzte bei einem Mopedunfall 30 Meter von einer Brücke in den Tod ...