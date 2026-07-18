Europa hat jetzt mehr Wüstenstaub aus Nordafrika

Dass die Menge gestiegen ist, hat laut dem Bericht in der Fachzeitschrift „Nature“ mit intensiveren Stürmen zu tun, die mehr Staub transportieren. Wüstengebiete wie die Sahara würden sich aufgrund des Klimawandels ausdehnen, es gebe nun mehr starke Winde aus der Sahara-Region Richtung Europa. Besonders betroffen ist Südeuropa, darunter Griechenland, Italien und Spanien. Dort liegt die durchschnittliche Wüstenstaubkonzentration bei 5,3 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft – mehr als doppelt so viel wie in Mittel- und Nordeuropa mit 2,1 Mikrogramm.