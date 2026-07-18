Pkw stürzt über Steilhang: Insasse in Lebensgefahr

Ein weiterer 18-jähriger Insasse musste von den alarmierten Einsatzkräften aus dem Wrack geborgen werden. „Er wurde in kritischem Zustand ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert“, so die Ermittler weiter.

Der 21-jährige Lenker wurde eingeklemmt und sei nach der Bergung mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Spital gebracht worden. „Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv“, betont die Exekutive.