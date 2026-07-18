Pkw stürzt über Steilhang: Insasse in Lebensgefahr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag sind in Osttirol drei junge Männer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Der mutmaßlich alkoholisierte Autolenker kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Gefährt stürzte daraufhin über einen Steilhang. Um den Notruf absetzen zu können, musste einer der Insassen erst nach Hause laufen.
Der Unfall ereignete sich gegen 2.45 Uhr auf der Pustertaler Höhenstraße (L324) im Gemeindegebiet von Assling. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 21-jährige einheimische Lenker mit seinem Pkw links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach daraufhin die Leitplanke und stürzte anschließend einen steilen Hang hinunter.
Beifahrer läuft zu Fuß nach Hause
Ein 18-jähriger Mitfahrer konnte sich eigenständig aus dem demolierten Wagen befreien. „Da er sein Mobiltelefon nicht mehr finden konnte, lief er zunächst zu Fuß nach Hause, um von dort aus die Rettungskräfte zu verständigen“, heißt es vonseiten der Polizei.
Ein weiterer Insasse wurde in kritischem Zustand ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.
Ermittler von der Polizei
Ein weiterer 18-jähriger Insasse musste von den alarmierten Einsatzkräften aus dem Wrack geborgen werden. „Er wurde in kritischem Zustand ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert“, so die Ermittler weiter.
Der 21-jährige Lenker wurde eingeklemmt und sei nach der Bergung mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Spital gebracht worden. „Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv“, betont die Exekutive.
Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz
An der aufwendigen Bergungs- und Rettungsaktion waren zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Assling und Lienz mit insgesamt 56 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen, die Bergrettung Lienz mit 15 Kräften, die Rettung mit einem First Responder, Notarzt sowie zwei Streifen der Polizei.
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