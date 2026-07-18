Gänseschar riss Familie in Helikopter in den Tod

Auf Videoaufnahmen und Fotos war zu sehen, wie der Helikopter kopfüber in der Luft verharrte, bevor er wie ein Stein in den Hudson River stürzte. Spekuliert wurde daher, dass der Helikopter in der Luft auseinandergebrochen sein könnte.

Michael Roth, zu dessen Unternehmen der Hubschrauber für Touristenrundflüge in New York gehört, sagte der britischen Zeitung „The Telegraph“ im April 2025: „Er (der Pilot) meldete sich und sagte, dass er landen würde und Treibstoff bräuchte. Es hätte etwa drei Minuten dauern sollen zurückzukehren, aber nach 20 Minuten war er immer noch nicht da.“ Ein weiterer Hubschrauber der Firma habe sich dann auf den Weg gemacht und aus der Luft den abgestürzten Helikopter im Hudson gesehen.