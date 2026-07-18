Neue Details bekannt
Gänseschar riss Familie in Helikopter in den Tod
Zum tödlichen Hubschrauberabsturz im New Yorker Hudson River mit sechs Todesopfern gibt es nach mehr als einem Jahr neue Erkenntnisse. Mehrere Gänse sollen die Katastrophe am 10. April ausgelöst haben. In den Rotorblättern des Hubschraubers wurden Federn gefunden.
Auf Videoaufnahmen und Fotos war zu sehen, wie der Helikopter kopfüber in der Luft verharrte, bevor er wie ein Stein in den Hudson River stürzte. Spekuliert wurde daher, dass der Helikopter in der Luft auseinandergebrochen sein könnte.
Michael Roth, zu dessen Unternehmen der Hubschrauber für Touristenrundflüge in New York gehört, sagte der britischen Zeitung „The Telegraph“ im April 2025: „Er (der Pilot) meldete sich und sagte, dass er landen würde und Treibstoff bräuchte. Es hätte etwa drei Minuten dauern sollen zurückzukehren, aber nach 20 Minuten war er immer noch nicht da.“ Ein weiterer Hubschrauber der Firma habe sich dann auf den Weg gemacht und aus der Luft den abgestürzten Helikopter im Hudson gesehen.
Bilder des Einsatzes aus New York:
Rundflug sollte ein Geburtstagsgeschenk sein
An Bord der Maschine hatten sich der spanische Siemens-Chef Agustín Escobar, seine Frau Mercè Camprubí Montal, ihre drei Kinder Augustín, Mercedes und Victor sowie der Pilot, Sean Johnson, befunden. Die Familie war erst kurz vor dem Flug aus Barcelona in New York angekommen. Der Rundflug mit Blick auf die Freiheitsstatue und die Skyline von Manhattan sollte ein Geburtstagsgeschenk sein.
Maschine stürzte kopfüber in den Hudson River
Doch 16 Minuten nach dem Start kam es zur Katastrophe. Der Hubschrauber vom Typ Bell 206 verlor die Kontrolle und stürzte kopfüber in den Hudson River. Um 15.15 Uhr Ortszeit versank die Maschine im Wasser. Vier Personen waren sofort tot. Zwei weitere Opfer starben später im Krankenhaus.
Nun veröffentlichte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB (siehe X-Beitrag oben) das Ergebnis ihrer Untersuchung. Demnach wurden Überreste mehrerer Gänse in den Rotorblättern des Hubschraubers gefunden.
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