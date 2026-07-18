Tuchel kontert: „Bestes Ergebnis seit 60 Jahren“

Seine Entscheidungen, in der defensiven Struktur zweimal umzustellen, bereut er nicht. Er würde es eher bereuen, hätte er nicht reagiert, betonte Tuchel. „Aber wenn man jemandem unbedingt die Schuld geben möchte, dann übernehme ich das“, sagte Tuchel. Es seien aber alles nur Szenarien, die nun erstellt werden. Niemand könne wissen, wie sich diese ausgewirkt hätten. Tuchel räumte ein, dass seine Mannschaft körperlich nicht mehr auf der Höhe war. Das Achtelfinale gegen Mexiko in der Höhe von Mexiko-Stadt in Unterzahl und das Viertelfinale gegen Norwegen in der schwülen Hitze von Florida hätten mehr Kraft gekostet, als man sich eingestehen wollte.