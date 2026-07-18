Marterbauer hat Krebs, wie 409.000 andere auch

Ob sichtbar oder unsichtbar, keinem bleibt der Weg durch diese Krankheit erspart. Der Schock nach der Diagnose. Wut und Kampfgeist. Das erste Haar, das ausfällt. Erschöpfung, Schmerzen, Übelkeit. Die Vorstellung, den Krebs vielleicht „besiegen“ zu können. Zuversicht und Dankbarkeit, wenn man die Therapie geschafft hat, auch wenn es sich nicht wie ein „Sieg“ anfühlt. Aber auch die Angst, dass „er“ zurückkehrt.