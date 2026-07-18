Odysseus ohne Wiederkehr

Wie aber könnte man die alteuropäischen Mythen, die uns ein Homer hinterlassen hat, verstehen, ohne ein gewisses Maß an humanistischer Bildung? Und selbst wenn es sich um Hollywood-Filme handelt wie etwa „Troja“ mit Brad Pitt, hat die Ilias doch eine weit größere kulturgeschichtliche Bedeutung als eine reine Fantasy-Story wie beispielsweise „Game of Thrones“. Aber das scheint einem Unterrichtsminister, der unser Bildungssystem offenbar auf eine sechsjährige Volksschule reduzieren möchte, einerlei zu sein.