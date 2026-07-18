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„Krone“-Kommentar

Odysseus ohne Wiederkehr

Kolumnen
18.07.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
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Nun ist also „Odyssee“, das neue Film-Epos von Star-Regisseur Christopher Nolan, auch in den heimischen Kinos angelaufen. Und es dürfte nach einhelliger Expertenmeinung wohl der Film des Jahres werden. Und mutmaßlich auch ein Kassenschlager.

EINERSEITS zeigt dies einmal mehr, dass die großen antiken Gründungsmythen unserer abendländischen Kultur – die Ilias und eben die Odyssee – bis zum heutigen Tag, auch in unseren schnelllebigen Zeiten, ein Faszinosum geblieben sind.

ANDERERSEITS wird hierzulande gerade der letzte Rest an humanistischer, also klassischer Bildung, den es eben bislang an unseren Gymnasien durch den Lateinunterricht gegeben hat, auf ein kaum noch wahrnehmbares Minimum reduziert. Der dafür verantwortliche Minister Christoph Wiederkehr meint uns stattdessen mit Unterricht in künstlicher Intelligenz, politisch korrekter Demokratiekunde und der Kenntnis von Finanzspekulationen beglücken zu müssen.

Wie aber könnte man die alteuropäischen Mythen, die uns ein Homer hinterlassen hat, verstehen, ohne ein gewisses Maß an humanistischer Bildung? Und selbst wenn es sich um Hollywood-Filme handelt wie etwa „Troja“ mit Brad Pitt, hat die Ilias doch eine weit größere kulturgeschichtliche Bedeutung als eine reine Fantasy-Story wie beispielsweise „Game of Thrones“. Aber das scheint einem Unterrichtsminister, der unser Bildungssystem offenbar auf eine sechsjährige Volksschule reduzieren möchte, einerlei zu sein.

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