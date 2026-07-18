Atletico Madrid und Barcelona dominieren Finale

Serie bleibt bestehen

So auch Inter Mailand, mit Halbfinal-Goldtorschütze Lautaro Martinez. Die Italiener halten damit eine beachtliche Serie aufrecht. Seit dem WM-Finale 1982 stand in jedem Endspiel mindestens ein Kicker der „Nerazzurri“ auf dem Platz. Auch von Bayern München war seit 44 Jahren stets zumindest ein Akteur im Showdown dabei. Mit dem Halbfinal-Aus von Michael Olise, Dayot Upamecano und Harry Kane nahm diese Monster-Serie aber ein Ende.