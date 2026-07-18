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Atletico Madrid und Barcelona dominieren Finale

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.07.2026 09:39
v.l.n.r.: Lautaro Martinez, Julian Alvarez und Giuliano Simeone
v.l.n.r.: Lautaro Martinez, Julian Alvarez und Giuliano Simeone(Bild: AFP/DAVID RAMOS)
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Neun Schützlinge von Diego Simeone sind im WM-Endspiel vertreten. Inter Mailand ist seit 1982 stets dabei.

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Platz Vier in der Liga, Halbfinal-Aus in der Champions League und Endspiel-Niederlage im Cup. Die Kicker von Atletico Madrid blieben in dieser Saison titellos - bis jetzt!

Diego und Giuliano Simeone
Diego und Giuliano Simeone(Bild: AFP/APA/Thomas COEX)

Denn die „Rojiblancos“ stellen mit neun Stück die meisten Spieler im WM-Finale. Fünf davon im Kader der Argentinier, vier bei den Spaniern. Dass Trainer Diego Simeone aber dem amtierenden Weltmeister die Daumen drücken wird, ist klar. Immerhin trug er selbst 105-mal das himmelblaue Trikot, fieberte zudem bei jeder WM-Partie der „Albiceleste“ um Sohn Giuliano live im Stadion mit.

Vereine mit den meisten Spielern im WM-Finale
Vereine mit den meisten Spielern im WM-Finale(Bild: Krone Kreativ)

Ligakonkurrent Barcelona stellt mit acht Spielern die zweitmeisten, Atletico-Rivale Real nur einen einzigen – der in der abgelaufenen Saison aber noch wo anders kickte. Spaniens Marc Cucurella kam im Sommer von Chelsea, ist erst seit dem 1. Juli ein Madrilene. Die Londoner stellen ebenso wie Champions League-Sieger Paris Saint-Germain, Juventus Turin und Manchester City nur einen Kicker im morgigen Showdown.

Serie bleibt bestehen
So auch Inter Mailand, mit Halbfinal-Goldtorschütze Lautaro Martinez. Die Italiener halten damit eine beachtliche Serie aufrecht. Seit dem WM-Finale 1982 stand in jedem Endspiel mindestens ein Kicker der „Nerazzurri“ auf dem Platz. Auch von Bayern München war seit 44 Jahren stets zumindest ein Akteur im Showdown dabei. Mit dem Halbfinal-Aus von Michael Olise, Dayot Upamecano und Harry Kane nahm diese Monster-Serie aber ein Ende.

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