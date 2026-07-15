Traktor überschlug sich: Vater und Tochter (6) tot

Ein Vater und seine sechsjährige Tochter sind am Dienstag bei einem schweren Traktorunfall in Vorarlberg ums Leben gekommen. Die zweite Tochter (4) überlebte verletzt.
Im Traktor samt Anhänger waren der Vater und seine Töchter auf einem Wiesengelände in Satteins (Bezirk Feldkirch) unterwegs, als sich das Gefährt überschlug. Vermutlich war das Gespann ins Rutschen geraten, so die Polizei.
Der Traktorlenker und die sechs Jahre alte Tochter starben bei dem Unfall, die zweite Tochter (4) wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
Zuerst bemerkte Unfall niemand
Besonders tragisch: Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Vorarlberg bereits am Dienstagvormittag, doch blieb er zunächst unbemerkt. Der Notruf sei daher erst am Nachmittag eingegangen.
Im Einsatz standen neben dem Notarzthubschrauber auch zwei Feuerwehren, die Bergrettung, ein Kriseninterventionsteam sowie die Polizei mit mehreren Fluggeräten (Libelle, Drohne) und Streifen. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Erhebungen.
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