„Verrückt“: Das sagt Messi zum Foto mit Baby-Yamal

Argentiniens Superstar Lionel Messi kann die Geschichte des gemeinsamen Fotos mit Spaniens Youngster Lamine Yamal vor knapp 19 Jahren selbst kaum glauben. „Es ist verrückt“, sagte der 39-Jährige vor dem Endspiel der Fußball-WM am Sonntag (21 Uhr) in East Rutherford. „Damals habe ich ein Foto mit ihm gemacht, als er noch ein Baby war, und jetzt treffen wir in einem WM-Finale aufeinander.“
Die mittlerweile legendären Bilder eines Fotoshootings aus dem Jahr 2007 sind in den Medien derzeit omnipräsent. Sie zeigen den damals 20-jährigen Messi, wie er den erst ein paar Monate alten Yamal in einer Plastikwanne badet. Die Fotos wurden für einen Wohltätigkeitskalender gemacht, auch das Kinderhilfswerk Unicef war beteiligt. Mehrere Profis des FC Barcelona posierten mit Kindern. Dass Yamal und Messi zusammen abgelichtet wurden, war Zufall.
Starauflauf bei New Yorker Fan-Messe
Yamal gehöre schon jetzt „zu den besten Spielern der Welt“, sagte Messi bei dem Medientermin in New York. Er wünsche dem 19-jährigen Spanier nur das Beste. Er sei ja auch ein Barca-Spieler – so wie er selbst früher, erklärte der Routinier.
Messi war nicht der einzige Star auf der Bühne des Fanatics Fests, einer großen Messe für Sportfans in Manhattan. Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand und Comedian Kevin Hart eröffneten die Fragerunde, an der für Argentinien auch Trainer Lionel Scaloni und Torwart Emiliano Martínez sowie für Spanien Coach Luis de la Fuente und Kapitän Rodri teilnahmen.
Tennis-Legende Novak Djokovic, US-Football-Superstar Tom Brady und der amerikanische Basketball-Profi Kevin Durant stellten verschiedene Fragen, die Fans in der Halle grölten teilweise vor Begeisterung.
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