„Doppelmoral“: Spahn spricht über Leihmutter-Baby

Er kenne es als Christ, dass „das eine die reine Lehre ist und das andere das echte Leben. Und dass das manchmal kein Schwarz und Weiß hat und keine einfachen Entscheidungen“. Politische Änderungen aus seinem eigenen Verhalten würde er für die Regelung in Deutschland nicht ableiten. Eine Änderung der Rechtslage strebe er nicht an, hieß es aus seinem Umfeld.