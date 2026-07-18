Finale in Gefahr! Weltmeister wendet sich an Trump

Der ehemalige Linksverteidiger schrieb am Freitagabend auf seinem X-Account: „Ich brauche Hilfe @realDonaldTrump.“ Dann erklärte er den Hintergrund: „Man hat mir gerade mitgeteilt, dass ich mit meinen Kindern nicht zum WM-Finale reisen kann, weil mein ESTA-Antrag abgelehnt wurde.“

Zur Erklärung: ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ist eine elektronische Reisegenehmigung für viele Europäer. Damit kann man für touristische oder geschäftliche Aufenthalte bis zu 90 Tagen ohne Visum in die USA reisen.