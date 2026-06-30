Der Balkan, wie man ihn nicht erwartet

An heißen Tagen sorgt eine Bootsfahrt für Abkühlung und eröffnet neue Perspektiven auf den See. Besonders lohnend ist der Weg zum Kloster Sveta Petka, das nur über das Wasser erreichbar ist. Als vor der Rückfahrt der Motor streikt, reagiert der Bootsführer gelassen, kehrt kurzerhand zum Kloster zurück und bringt wenig später Ersatz mit. Das Problem ist schnell behoben, schon wenige Minuten später geht es weiter – ohne große Aufregung.