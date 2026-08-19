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Nach Goldenem Schuh

Legenden fordern auch Ballon d‘Or für Harry Kane

Fußball International
19.08.2026 18:08
Harry Kane
Harry Kane(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In Anwesenheit seiner stolzen Familie ist Stürmerstar Harry Kane vom FC Bayern München am Mittwoch zum zweiten Mal in seiner Karriere mit dem Goldenen Schuh für den besten Torschützen Europas ausgezeichnet worden. Nun fordern ehemalige Torjäger wie Luca Toni und Gary Lineker auch den Goldenen Ball für den Engländer.

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Der 33-Jährige bekam die Trophäe in einem feierlichen Rahmen im Vereinsmuseum der Bayern in der Allianz Arena überreicht.„Die letzte Saison war herausragend und ich bin sehr stolz. Es war die beste Saison meiner bisherigen Karriere“, sagte Kane.

„Du bist eine Tormaschine“
Kanes Frau, seine Kinder, seine Eltern und sein Bruder saßen wie die komplette Bayern-Führungsriege und Trainer Vincent Kompany in den ersten beiden Reihen und applaudierten. Die Laudatio hielt Luca Toni, Ex-Bayern-Star und 2006 Weltmeister mit Italien. „Lieber Harry, du bist eine Maschine, eine Tormaschine“, sagte der 49-Jährige, der mit seiner Rede auf Englisch und mit starkem italienischem Akzent für mehrere Schmunzler sorgte. Kane hätte es auch verdient, noch den Ballon d‘Or für den besten Fußballer der Welt zu bekommen, meinte Toni.

Kane erzielte in der abgelaufenen Saison 36 Bundesliga-Treffer und war damit der erfolgreichste Torschütze in den europäischen Topligen. Bereits 2023/2024, in seiner Premierensaison für die Bayern, hatte er 36 Liga-Tore erzielt und dafür den Goldenen Schuh bekommen.

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