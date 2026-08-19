Angeklagte will ihren Ex nicht verletzt haben

Die aktuelle Anzeige gegen sie sei nichts anderes als eine Retourkutsche. Auf Nachfrage von Richter Theo Rümmele bleibt die Angeklagte dabei: „Nein, er hat sich die Schnittverletzungen selbst zugefügt.“ Ihre Schilderung des Tatabends wirken wie ein Psychothriller: Ein Dezemberabend, zunächst harmlos. Dann kontrolliert er plötzlich ihr Handy, macht sich über ihre Borderline-Erkrankung lustig – und ritzt sich schließlich selbst mit dem Küchenmesser in den Unterarm. Sein zynischer Kommentar, wie sie erzählt: „Schau, das kann ich auch. Das zeige ich jetzt der Polizei und zeig dich an.“ Noch am selben Abend ruft sie die Polizei.