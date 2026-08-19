Lkw-Maut: Doskozil will neuen Vorschlag erarbeiten

Heimische Wirtschaft soll nicht geschwächt werden

Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) will nun bei den Mautplänen nachschärfen: „Die Intention war niemals, die heimische Wirtschaft zu schwächen oder burgenländische Unternehmen zusätzlich zu belasten.“ Man wolle den Transitverkehr und insbesondere jenen Schwerverkehr zur Kasse bitten, der die Landesstraßen als Ausweichrouten nutze. Doskozil und Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) kündigten intensive Gespräche mit der Wirtschaft an. Man wolle gemeinsam einen neuen Entwurf erarbeiten.