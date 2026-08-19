Beliebter Urlaubsort kämpft mit Magen-Darm-Infekt

Neda und mehrere andere Betroffene vermuten einen Zusammenhang mit Schweinefleisch, das sie rund um den Feiertag Mariä Himmelfahrt am vergangenen Samstag in einer Fleischerei im Ort gekauft hatten. Nachgewiesen ist dieser Zusammenhang allerdings nicht. Die genaue Ursache und eine mögliche Infektionsquelle sollen erst nach der Auswertung der Proben feststehen.