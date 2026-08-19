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Üble Krankheitswelle

Beliebter Urlaubsort kämpft mit Magen-Darm-Infekt

Ausland
19.08.2026 18:16
Im beliebten Urlaubsort Šibenik haben zuletzt zahlreiche Menschen wegen heftiger ...
Im beliebten Urlaubsort Šibenik haben zuletzt zahlreiche Menschen wegen heftiger Magen-Darm-Beschwerden ärztliche Hilfe gesucht.(Bild: Bumble Dee - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein beliebter Urlaubsort an der kroatischen Adria wird derzeit von einer rätselhaften Magen-Darm-Welle beschäftigt: In Šibenik haben in den vergangenen zwei Tagen zahlreiche Menschen wegen heftiger Beschwerden ärztliche Hilfe gesucht. Es besteht der Verdacht auf Salmonellen-Infektionen – doch woher die Erkrankungen stammen, ist noch unklar.

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Wie die kroatischen Medien sibenik.in und „Jutarnji list“ berichten, klagten die Betroffenen über starke Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall und hohes Fieber. Im Krankenhaus der Gespanschaft Šibenik-Knin wurde demnach ein deutlich erhöhter Zustrom von Patienten mit akuten Darminfektionen registriert.

Viele Patienten mit ähnlichen Symptomen
Die Direktorin des Krankenhauses bestätigte das gegenüber sibenik.in: „Es stimmt, dass eine größere Zahl von Patienten mit einer akuten Darminfektion aufgenommen wurde. Derzeit wird die Hospitalisierung eines Patienten geprüft.“ Genaue Angaben dazu, wie viele Menschen betroffen sind, liegen bislang nicht vor.

Auch Kleinkind und 80-Jährige betroffen
Wie dramatisch die Situation für einzelne Betroffene ist, schilderte eine Frau namens Neda aus Šibenik den Medien. Ihr zweieinhalbjähriger Enkel und ihre 80-jährige Mutter seien im Krankenhaus und in einem sehr schlechten Zustand. Das Wartezimmer sei voll mit Menschen gewesen, die unter denselben Beschwerden litten.

Neda und mehrere andere Betroffene vermuten einen Zusammenhang mit Schweinefleisch, das sie rund um den Feiertag Mariä Himmelfahrt am vergangenen Samstag in einer Fleischerei im Ort gekauft hatten. Nachgewiesen ist dieser Zusammenhang allerdings nicht. Die genaue Ursache und eine mögliche Infektionsquelle sollen erst nach der Auswertung der Proben feststehen.

Was sollte man vor Ort beachten?

  • Fleisch, vor allem Geflügel und Schweinefleisch, gut durcherhitzen und auf rohe Eier verzichten.
  • Rohes Fleisch getrennt von anderen Lebensmitteln verarbeiten und auf gute Hand- und Küchenhygiene achten.
  • Bei Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen oder Fieber ausreichend trinken und insbesondere bei Kindern und älteren Menschen ärztliche Hilfe suchen.

Proben werden noch untersucht
Der Verdacht richtet sich derzeit auf Salmonellen. Die Proben werden von der Abteilung für klinische Mikrobiologie des Instituts für öffentliche Gesundheit der Gespanschaft Šibenik-Knin untersucht.

Typische Symptome nach verunreinigten Lebensmitteln
Salmonellose wird durch Bakterien der Gattung Salmonella verursacht. Eine Ansteckung kann unter anderem durch verunreinigte Lebensmittel erfolgen. Als besonders riskant gelten etwa rohe Eier, rohes Fleisch, nicht ausreichend erhitzte Lebensmittel sowie Milch und Milchprodukte, die entsprechend verunreinigt sind.

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Typische Beschwerden wie Durchfall, Fieber und Bauchkrämpfe können zwölf bis 72 Stunden nach dem Verzehr verunreinigter Lebensmittel oder dem Trinken verunreinigten Wassers auftreten. Die Symptome halten üblicherweise vier bis sieben Tage an.

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