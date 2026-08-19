Nach Unfall: Hannes Reichelt postet aus der Klinik

„Nicht ganz die Art von Heimaturlaub, die ich mir vorgestellt hab: Leider bin ich am Wochenende mit dem Rennrad gestürzt und hab mir dabei den Oberschenkelhals gebrochen“, schreibt Hannes Reichelt am Mittwochabend auf Facebook.
Die Operation sei gut verlaufen, lässt der Super-G-Weltmeister von 2015 wissen. „Mir geht’s den Umständen entsprechend gut“, so Reichelt, der sich auch beim Rettungsteam bedankt. Denn: „Die Rettungskette hat vom Unfall bis ins Krankenhaus in nur 20 Minuten perfekt funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich, dafür verdienen alle Beteiligten unsere größte Wertschätzung.“
Reichelt blickt aber auch schon wieder nach vorne, schreibt: „Mit derartigen Verletzungen und all dem, was jetzt ansteht, kennt man sich ja als ehemaliger Profisportler (leider) bestens aus… Jetzt heißt erstmal: Geduld, Ruhe, brav Reha-Übungen machen und Stück für Stück wieder mehr Kraft und Beweglichkeit ins Bein bekommen.“
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