Nach Unfall: Hannes Reichelt postet aus der Klinik

Die Operation sei gut verlaufen, lässt der Super-G-Weltmeister von 2015 wissen. „Mir geht’s den Umständen entsprechend gut“, so Reichelt, der sich auch beim Rettungsteam bedankt. Denn: „Die Rettungskette hat vom Unfall bis ins Krankenhaus in nur 20 Minuten perfekt funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich, dafür verdienen alle Beteiligten unsere größte Wertschätzung.“