Sohn von Freund unterschreibt in der Bundesliga

Die „Krone“ hatte es bereits angekündigt, jetzt ist es offiziell: Der TSV Hartberg hat am Dienstag die Verpflichtung von Simon Freund, Sohnemann von Bayern-Sportboss Christoph Freund, verlautbart.
Der 21-jährige Verteidiger, der vom Regionalligisten SV Seekirchen geholt wurde, unterschrieb einen Zweijahresvertrag.
„Ich bin sehr dankbar für die Chance, beim TSV Hartberg den nächsten Schritt in meiner Karriere machen zu dürfen“, sagte Freund in einer Vereinsausendung.
Hilfe vom berühmten Vater
„Papa hat gesagt, dass er sehr stolz auf mich ist. Er hat mir dabei natürlich auch etwas geholfen und sich um den Vertrag gekümmert“, schildert er. „Ich selbst habe ja keinen Berater.“
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