Drogenlager entdeckt: Dealer springt aus Fenster!

Neun Kilo Cannabis, Kokain und jede Menge Bargeld: Als die Polizei am Montag eine Wohnung in Favoriten stürmte, ergriff ein Verdächtiger die Flucht – mit fatalen Folgen ...
Spektakulärer Zugriff in Wien-Favoriten: Kriminalbeamte des Landeskriminalamts Wien stellten bei einer größeren Amtshandlung in der Karplusgasse ein umfangreiches Drogenlager sicher.
Insgesamt fanden die Ermittler neun Kilogramm Cannabiskraut, rund 1,4 Kilogramm Cannabisharz und etwa 34 Gramm Kokain. Dazu kamen eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme sowie drei gefälschte Ausweise.
Doch als die Beamten die Wohnung im zweiten Stock betraten, eskalierte die Situation: Ein 31-jähriger Tatverdächtiger sprang kurzerhand aus dem Fenster, um zu flüchten. Der Sprung endete schmerzhaft – der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und blieb in einem Innenhof liegen.
Dealer wurde ins Spital gebracht
Die Polizisten nahmen den Verdächtigen fest. Er wurde sofort notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Dort verweigerte der 31-Jährige die Aussage.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann anschließend in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen weiter.
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