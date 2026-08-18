Nach Sturz: Roglic bestätigt Vuelta-Teilnahme

Der Slowene Primoz Roglic wird am Samstag in Monaco an den Start der Vuelta gehen. Dies gab sein Team Red Bull am Dienstag bekannt, weniger als ein Monat nachdem der 36-Jährige beim Training von einem Auto angefahren worden war.
Da der Belgier Remco Evenepoel, Zweiter der Tour de France, nicht dabei ist, wird Roglic als Teamkapitän fungieren. Roglic ist mit vier Triumphen der Rekordsieger der Vuelta. Insgesamt verbuchte er bei der Spanienrundfahrt bereits 15 Etappensiege.
Roglic hatte bei dem Zwischenfall einen großen Bluterguss am Oberschenkel erlitten und sagte danach die Teilnahme an zwei Rennen ab. Der Sieger der Auflagen 2019 bis 2021 und 2024 ist damit einer der Hauptkonkurrenten von Felix Gall um die Podestplätze im Gesamtklassement. Großer Favorit ist freilich Topstar und Roglic‘ Landsmann Tadej Pogacar. Dem Tour-France-Sieger fehlt die Vuelta-Trophäe noch.
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