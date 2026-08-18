Nach Sturz: Roglic bestätigt Vuelta-Teilnahme

Roglic hatte bei dem Zwischenfall einen großen Bluterguss am Oberschenkel erlitten und sagte danach die Teilnahme an zwei Rennen ab. Der Sieger der Auflagen 2019 bis 2021 und 2024 ist damit einer der Hauptkonkurrenten von Felix Gall um die Podestplätze im Gesamtklassement. Großer Favorit ist freilich Topstar und Roglic‘ Landsmann Tadej Pogacar. Dem Tour-France-Sieger fehlt die Vuelta-Trophäe noch.