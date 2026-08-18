Sommergespräch: Hat Sie Meinl-Reisinger überzeugt?

Im ORF-Sommergespräch kündigte Beate Meinl-Reisinger eine „Reformdividende“ an: Übererfüllt der Bund sein Defizitziel, soll die eine Hälfte in den Schuldenabbau, die andere als Steuerentlastung an die Bevölkerung fließen. Ausgerechnet im Wahljahr 2029 könnte diese Ausschüttung das erste Mal erfolgen, wie Moderatorin Stribl anmerkte. Zur Hitzewelle und den Bauernentschädigungen betonte sie, es dürfe kein „Koste es, was es wolle“ – wohl eine Anspielung auf die Corona-Politik unter Sebastian Kurz – geben. Bei der Heeresreform verteidigte sie die Wehrpflicht für junge Männer, bekannte sich aber weiterhin zur Parteilinie für ein Berufsheer.