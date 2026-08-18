Klage gegen neuen Chef: FPÖ will ORF-Wahl kippen

„Was darf dieser Mann überhaupt?“

Hafenecker greift aber nicht nur die Wahl an. Er stellt auch Pigs derzeitige Rolle im ORF infrage. Denn noch ist Ingrid Thurnher Generaldirektorin. Pig übernimmt erst am 1. Jänner 2027. Einen „designierten Generaldirektor“ kennt das ORF-Gesetz laut Hafenecker gar nicht. Trotzdem schrieb Pig bereits 13 Direktorenposten aus, holte externe Berater und stellte sein künftiges Führungsteam zusammen. Hafenecker will nun mit einer parlamentarischen Anfrage klären, auf welcher Rechtsgrundlage das geschah. „Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, was bei dem angekündigten Reform-Treffen der Regierung im Herbst herauskommen wird: Genau nichts. Außer dass die Haushaltsabgabe in der Verfassung verankert werden soll“, kritisiert Hafenecker.