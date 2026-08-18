Zukunft von Kühbauer: Entscheidung ist gefallen!

Die Tinte ist trocken: Meister LASK und Erfolgstrainer Didi Kühbauer haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt!
Dietmar Kühbauer hat seinen Vertrag beim LASK verlängert und einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2029 unterschrieben. Gemeinsam mit Kühbauer bleibt auch sein komplettes Trainerteam – Co-Trainer Manfred Nastl, Maximilian Ritscher sowie Torwarttrainer Philip Großalber – langfristig an den Verein gebunden.
Das gaben die Linzer am Dienstag, einen Tag vor dem Play-off-Hinspiel in der Champions League bei Celtic Glasgow, bekannt.
Double in der Vorsaison
Der 55-Jährige hatte den LASK am 9. Oktober 2025 als Tabellenvorletzter übernommen und sensationell zum Cupsieg und Meistertitel geführt.
„Der LASK ist eine Top-Adresse in Österreich – wir haben eine sehr gute Mannschaft und ein gut funktionierendes Trainerteam, die Jungs arbeiten jeden Tag sehr hart daran, dass wir uns verbessern. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern müssen uns ständig weiterentwickeln“, betont Kühbauer.
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