Zukunft von Kühbauer: Entscheidung ist gefallen!

„Der LASK ist eine Top-Adresse in Österreich – wir haben eine sehr gute Mannschaft und ein gut funktionierendes Trainerteam, die Jungs arbeiten jeden Tag sehr hart daran, dass wir uns verbessern. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern müssen uns ständig weiterentwickeln“, betont Kühbauer.