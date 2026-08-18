Extremhitze bedroht Senioren auf der ganzen Welt

Die Wissenschafter warnen vor zunehmenden gesundheitlichen und humanitären Folgen. Sie fordern weniger Treibhausgase sowie bessere Hitzeschutzpläne, die ältere Menschen stärker berücksichtigen. Auch der Zugang zu Klimaanlagen und anderen Kühlmöglichkeiten müsse verbessert werden. In Österreich starben laut AGES allein im Juni 2026 geschätzt rund 395 Menschen an den Folgen der außergewöhnlichen Hitzebelastung.