Heimische Spritpreise entkoppeln sich zunehmend

Laut dem Bank-Austria-Ökonomen Walter Pudschedl hätten die Kraftstoffpreise im Juli ohne die gestiegenen Raffineriemargen um etwa 10 Cent pro Liter niedriger ausfallen können, was die Gesamtinflation um mehr als 0,2 Prozentpunkte gesenkt hätte. Der Preisdruck wurde zudem durch die schrittweise Abschaffung der staatlichen Benzinpreisbremse von anfangs zehn Cent im April auf derzeit 1,9 Cent pro Liter verschärft.