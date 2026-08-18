An Massaker beteiligt
Todesstrafe gegen Assads Cousin in Syrien verhängt
Ein Gericht in Syrien hat einen weiteren Cousin des gestürzten Machthabers Bashar al-Assad zum Tode verurteilt. Wassim al-Assad wurde am Dienstag in der Hauptstadt Damaskus wegen Kriegsverbrechen schuldig gesprochen.
Die ihm zur Last gelegten Taten würden als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen“ gewertet. Wassim al-Assad sitzt in Haft. Er soll insbesondere in Massaker durch Milizen im Osten der Region Ghouta unweit von Damaskus involviert gewesen sein.
„Folter und Brutalität“
Der Richter Fakhr al-Din al-Aryan sagte, der Angeklagte sei wegen der vorsätzlichen Tötung mehrerer Menschen „in Verbindung mit Folter und Brutalität“ verurteilt worden.
Ex-Machthaber Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt
Syriens langjähriger Machthaber Bashar al-Assad war vor einer Woche in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Die Richter in Damaskus begründeten ihr Urteil ebenfalls mit „Kriegsverbrechen“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ im syrischen Bürgerkrieg.
In dem Prozess wurde ein anderer inhaftierter Cousin Assads, Atef Najib, wegen Verbrechen in der Provinz Daraa zum Tode verurteilt. Gegen Assads Bruder Mahir sowie weitere Vertreter der gestürzten Regierung verhängte das Gericht in Abwesenheit die Todesstrafe.
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