2100 Arbeiter bestreiken sechs deutsche Seehäfen

Verdi lehnt Arbeitgeberangebot ab

Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), die im Juli begannen. Verdi fordert für die rund 11.000 Beschäftigten 8,2 Prozent höhere Stundenlöhne bei einer Laufzeit von einem Jahr.