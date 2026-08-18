Millionen-Klage nach Horrorflug mit Ryanair

Die US-Behörde NTSB legte unterdessen einen Bericht vor: Demnach soll eine Triebwerksschaufel an der Unglücksmaschine abgebrochen sein. Teile davon hätten den Rumpf und eben das Fenster beschädigt. Im Triebwerk seien zudem auch Vogelreste gefunden worden. „Wir gehen davon aus, dass Vögel diesen drastischen Schaden allein nicht verursacht haben können“, erklärte jedoch der griechische Anwalt. Er will nun prüfen lassen, ob das Flugzeug in den vorgeschriebenen Intervallen gewartet wurde oder ob eine Materialermüdung zu dem Unfall beigetragen hatte.