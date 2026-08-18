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Auf diesen Spieler müssen Bullen länger verzichten

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18.08.2026 13:51
Salzburg muss auf einen wichtigen Spieler verzichten.
Salzburg muss auf einen wichtigen Spieler verzichten.(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das ist bitter! Salzburg muss in der nächsten Zeit auf einen Spieler verzichten, der zuletzt richtig gut in Form war. Die Rede ist von Frans Krätzig. Der Deutsche muss wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren. 

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Zuletzt glänzte Krätzig beim 3:0-Sieg gegen die WSG Tirol noch mit Tor und Vorlage. Auch deswegen berichtete die „Krone“ im Anschluss, dass der 23-Jährige seinen Stammplatz auf der linken Seite gegenüber Neuzugang Dominik Schmid zurückerobern könnte. 

Doch nun ist alles anders. Der Deutsche fällt für die nächste Zeit mit einer Oberschenkelverletzung aus und wird das kommende Europa-League-Play-off-Spiel gegen Mjällby in Schweden definitiv verpassen. 

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Auch Morgalla fraglich
Neben Krätzig sind zudem die schon länger verletzten Spieler Enrique Aguilar, Soumaila Diabate, Gaoussou Diakite und Johannes Moser in Skandinavien nicht mit dabei. Ob Leandro Morgalla, der bei der Partie in Innsbruck einen Schlag aufs Knie bekommen hat, einsatzbereit ist, ist noch offen. 

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