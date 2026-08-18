Extreme Dürre lässt Obst und Gemüse verkümmern

Obst hat „Sonnenbrand“

Die Früchte haben „Sonnenbrand und Hitzeschäden“, außerdem ist das Obst „deutlich“ kleiner, beschreibt Manfred Kohlfürst, Obmann des Österreichischen Branchenverbandes für Obst und Gemüse (ÖBOG). Inzwischen sterben auch immer mehr Bäume ab. Bei Anlagen mit jungen Bäumen seien inzwischen sogar schon ganze Anlagen vertrocknet – das bedeutet: Auch in den kommenden Jahren kann dort nicht geerntet werden.